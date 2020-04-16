Трамп готов помочь России с аппаратами ИВЛ

https://static.news.ru/photo/c6c3bdfe-7f70-11ea-80c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, при необходимости, США могут оказать РФ помощь с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

По словам хозяина Белого дома, ситуация с распространением коронавируса в России складывается непростая и Соединённые Штаты готовы оказать содействие в борьбе с болезнью. Также он добавил, что американская сторона готова оказать помощь и другим нуждающимся в аппаратах ИВЛ странам и напомнил, что США ещё предстоит наладить массовое производство аппаратов, передаёт «Интерфакс».

Я думаю, что России понадобятся ИВЛ — у них непростая обстановка в Москве, мы им поможем, — сказал Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, для лечения пациентов с COVID-19 в столице подготовили уже тридцатый стационар. Он расположен в частном медицинском учреждении «К31 Сити». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Частично перепрофилированная клиника находится на улице Академика Павлова на западе Москвы, а первых заболевших там начнут принимать уже с 17 апреля.