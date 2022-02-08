Трамп: Германия стала заложницей России из-за «Северного потока — 2»

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business раскритиковал руководство ФРГ за позицию по проекту газопровода «Северный поток — 2». По его словам, эта европейская страна теперь является «заложницей России». Бывший американский лидер добавил, что предупреждал об этом экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.

Я действительно пытался уговорить её не заключать сделку по газопроводу. Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей, и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И теперь вы становитесь заложниками этого трубопровода. И я заявил тогда: «Я не верю, что вы это делаете», — заявил Трамп.

Он также вспoмнил, как несколько лет назад на одной из встреч в шутку вручил Меркель бeлый флажок. На вопрос, зачем он ей, Трамп ответил: «Это чтoбы капитулировать, потому что вы немедленно капитулируете перед Россией, как только заключите сделку с Россией».

Ранее бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что «Северный поток — 2» может быть остановлен в том случае, если США удастся предложить что-то взамен. При этом, по словам политика, он всегда воспринимал газопровод как реальный проект и считал, что отказываться от него было бы глупо. Габриэль отметил, что Вашингтон и раньше выступал против российско-германских газопроводов, вводя против них временные ограничительные меры.