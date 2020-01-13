https://static.news.ru/photo/b9a6f30e-35fe-11ea-af11-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможность ликвидации командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани начали обсуждать в администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с июня 2019 года, когда иранские военные сбили американский беспилотник.

В необходимости уничтожения высокопоставленного иранского генерала главу Белого дома убеждал занимавший в то время должность помощника президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Его поддержал госсекретарь Майкл Помпео. Однако тогда Дональд Трамп заявил, что пойдёт на данный шаг только в случае убийства Ираном американских граждан, передаёт телекомпания NBC.

Издание уточняет, что 20 июня иранские военные сбили американский беспилотный разведывательный летательный аппарат, после чего Соединёнными Штатами была подготовлена военная операция. Но за 10 минут до начала Трамп отдал приказ не проводить её.

Ранее NEWS.ru писал, что обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после того, как 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.