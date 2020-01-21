https://static.news.ru/photo/b1f3ce32-3cc7-11ea-8bf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hitoshi Yamada/ZUMAPRESS.com

Toyota Motor Corp собирается отозвать около 3,4 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.

Уточняется, что дефект в электронных составляющих системы безопасности может привести к несрабатыванию подушек и натяжения ремня безопасности. Национальное агентство безопасности дорожного движения Соединённых Штатах выявило эту неисправность после двух аварий с участием автомобилей компании, в одной из них из-за отказавшей подушки безопасности погиб человек, передаёт Reuters.

Отзывная кампания коснётся моделей Toyota Corolla 2011-2019 годов выпуска, Matrix 2011-2013 годов, Avalon 2012-2018 годов и гибридов Avalon 2013-2018 годов.

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