Toyota Motor Corp собирается отозвать около 3,4 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.
Уточняется, что дефект в электронных составляющих системы безопасности может привести к несрабатыванию подушек и натяжения ремня безопасности. Национальное агентство безопасности дорожного движения Соединённых Штатах выявило эту неисправность после двух аварий с участием автомобилей компании, в одной из них из-за отказавшей подушки безопасности погиб человек,
Отзывная кампания коснётся моделей Toyota Corolla 2011-2019 годов выпуска, Matrix 2011-2013 годов, Avalon 2012-2018 годов и гибридов Avalon 2013-2018 годов.
Как писал NEWS.ru ранее, торговая сеть IKEA призвала всех покупателей, которые приобрели дорожную кружку TROLIGTVIS, прекратить использование этого продукта. Ограничение касается только тех чашек, которые были произведены в Индии.
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