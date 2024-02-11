МИД: Россия обогнала США и Японию в торговле с Китаем

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В 2023 году по темпам прироста товарооборота с Китаем Россия обогнала США и Японию, сообщил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. По его словам, торговая динамика Пекина с Вашингтоном, Токио и Сеулом, напротив, достаточно ощутимо ушла в минус. Дипломат объяснил, что Москва смогла сделать существенный рывок и занять четвертое место в списке стран — контрагентов Китая. В 2023 году торговля сумела преодолеть планку в $200 млрд.

По китайским данным, мы превысили эту символическую отметку, изначально намеченную лидерами на 2024 год, немного-немало, на 40 миллиардов. Для сравнения, таков был весь российско-китайский товарооборот в 2007 году, — уточнил Желоховцев.

По данным первого директора департамента Азии, более 90% взаимных расчетов осуществляется в национальных валютах, поэтому правильнее говорить, что товарооборот двух стран составляет примерно 20 трлн рублей или почти 1,6 трлн юаней.

На днях председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил двум странам сотрудничать в сфере защиты собственного суверенитета. Китайский лидер отметил, что государства должны наладить тесное стратегическое сотрудничество, чтобы противостоять любому вмешательству во внутренние дела извне.