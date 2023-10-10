«Тотальный шок»: израильтянин рассказал о последствиях внезапных атак ХАМАС Жители Израиля уезжают из регионов и прячутся в бомбоубежищах из-за атак ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Количество пострадавших во время атак ХАМАС значительно сократилось, сейчас в больницах находятся около 550 человек, тяжелораненых 126, рассказал NEWS.ru сотрудник системы здравоохранения Израиля Олег Лейкинд. По его словам, люди уезжают из опасных регионов и прячутся в бомбоубежищах.

В первые дни у людей была паника, сейчас получилось все наладить, организовать. Все знают, куда звонить и обращаться за помощью в случае чего. Людей вывозят из регионов, или они прячутся в бомбоубежищах. Некоторые сдают свои квартиры, чтобы пострадавшие могли перебраться в центр страны. В больницах ситуация тоже улучшилась, все процессы удалось наладить. Количество пострадавших значительно сократилось, сейчас в больницах находятся около 550 человек, тяжелораненых 126. Это уже не те цифры, с которыми бы врачи не могли справиться, — рассказал Лейкинд.

Житель Израиля отметил, что сейчас граждане ведут себя относительно спокойно и стараются не паниковать.

Границы закрыты, ракеты прилетают уже не по жилым домам, а на пустоши. Также люди быстро собираются и прячутся, когда слышат воздушную тревогу. На самом деле, сейчас это все так налажено, что даже пугает. Люди уже меньше боятся, нет паники, потому что попаданий почти нет. Плохо то, что страна маленькая и все друг друга знают. Люди массово выходят на похороны, а погибших сотни. У нас так принято, что в последний путь отправляют человека многие. И это тоже безусловно влияет на людей, все происходящее — тотальный шок, — сказал Лейкинд.

Ранее международный представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия поставила перед собой цель — сделать так, чтобы у ХАМАС «не было никакого военного потенциала к концу войны». Он добавил, что боевые действия усиливаются вокруг сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ предупредил, что Тель-Авив «насытил южную границу войсками» и продолжил наносить воздушные удары, работая над восстановлением своих систем обороны.