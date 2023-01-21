«Тотальный бред»: Филиппо обвинил США в попытке развязать войну в Европе Французский политик Филиппо: американские ястребы хотят мировой войны в Европе

Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twitter заявил, что США хотят мировой войны в Европе. Он добавил, что под давлением «американских ястребов» европейские политики впадают «в тотальный бред» по поводу поставок оружия Украине. По его словам, европейские страны призывают отправлять Киеву все более тяжелое вооружение.

Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в тотальный бред по поводу поставок Зеленскому всё более тяжелого вооружения. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе! — написал Филиппо.

Он также обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в готовности пожертвовать танками Leclerc.

Обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative ранее заявил, что идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма Вооруженными силами Украины — это подлинное безумие. Журналист отметил, что Вашингтон играет с огнем, так как эти действия могут привести к неприятным последствиям. Он указал, что любые наступательные шаги в сторону Крыма будут расценены Москвой как угроза национальной безопасности.