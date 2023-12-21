Тотальная война с прошлым на Украине продолжается. Но при чем тут Брежнев?

Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев

Мэр города Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов с чувством глубокого удовлетворения объявил о важнейшем решении. Умерший 41 год назад генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев лишен звания почетного гражданина города.

Не так давно документ о таком присвоении был откопан в завалах местного архива. И мэрия Днепра почувствовала, что может сделать что-то значительное. Поскольку до последнего времени самым важным ее вкладом в становление независимой Украины было переименование Екатеринославского бульвара в Кельнский. Наверное, это должно было послужить важным сигналом в сторону немецких спонсоров.

Тотальная война с прошлым

Сам мэр Филатов не последняя фигура в паноптикуме украинских деятелей. Известен он стал во многом благодаря фразе, сказанной в отношении «сепаратистов», то есть противников насильственной украинизации Донбасса: «Надо обещать им все что угодно. Вешать их будем потом!»

Если у активистов Новороссии и оставались какие-то иллюзии относительно компромисса с Киевом, то пан Филатов их окончательно разрушил. Притом что он был активным организатором местных нацбатальонов, создававшихся, по слухам, на щедрые пожертвования банкира Коломойского.

Ныне же Игорь Коломойский, которого называли истинным хозяином Днепра, впал в серьезную опалу и помещен в камеру, куда ему ежедневно доставляют ресторанные обеды. И понятно, что он стал токсичным для своих бывших друзей. А потому, видимо, мэру Филатову надо было как-то отличиться и подтвердить свою лояльность Владимиру Зеленскому. Но за неимением лучшего ему пришлось свести счеты с покойным Леонидом Ильичом.

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press Мемориальная плита посвящена памяти советского политика Леонида Брежнева, Днепр

Без бюста на родине героя

Война с именем уроженца этих мест ведется давно. Началось все с решения властей бывшего Днепродзержинска (ныне город Каменское) снести бюст Брежнева. Была такая советская традиция — устанавливать персонам, дважды отмеченным Золотыми звездами героев, бюсты на их малой родине. Леонид Ильич, как известно, был многократный герой, а потому совершенно логично, что в Днепродзержинске появился его мраморный бюст.

Надо сказать, что у Брежнева на Украине вообще была устойчивая репутация, поскольку, работая на Украине и будучи во главе СССР, он много сделал для республики. Независимая Украина и держится сейчас на промышленном потенциале, который после войны при участии Брежнева был восстановлен из руин. А затем и значительно приумножен, благодаря проливавшемуся на республику золотому дождю инвестиций из Центра.

Видимо, это осознавали и власти Каменского. И некоторое время они ссылались на отсутствие средств на демонтаж памятника. Но, как говорится, деваться было некуда, и бюст в конце концов ликвидировали. Никого на Украине даже не смутил тот факт, что закон о борьбе с советским наследием был принят только в 2015 году, а у Кремлевской стены Брежнева похоронили еще в 1982-м.

Анекдот, да и только

К слову, а как быть с певицей из «гнезда братьев Меладзе», некогда неблагозвучно звавшейся Верой Галушкой? Она сама любила рассказывать, что когда ей придумывали громкий псевдоним, то поинтересовались, откуда она родом. А узнав, что из Днепродзержинска, отбросили сомнения: «Быть тебе Брежневой!»

И что теперь делать певице, которая всеми фибрами своей души поддержала все, что творилось и творится на Украине? Может, в рамках отречения от советского прошлого опять стать Галушкой?

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