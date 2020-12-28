«Тоскливо»: шведский журналист оценил путешествие в российскую Арктику

https://static.news.ru/photo/a89139b0-498c-11eb-a184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Global Look Press

Журналист шведского издания SVT Берт Сундстрем рассказал о впечатлениях после поездки в российское Заполярье. По его словам, «ему становится тоскливо» из-за того, что ненцы теряют связь с традиционным образом жизни.

Целью путешествия Сундстрема стал посёлок Нельмин-Нос, расположенный примерно в 60 км от Нарьян-Мара, в Ненецком автономном округе. Журналист обратил внимание, что многие ненцы отказались от кочевого образа жизни.

Их же осталось всего несколько тысяч. Все женщины и большинство мужчин оставили кочевой образ жизни и переехали в маленький посёлок, — говорится в статье шведа.

Там есть школа, электричество и мобильная связь, хотя и нет водопровода. Журналист поделился также впечатлением от посещения традиционного жилища ненцев.

В чуме — грубом шатре из неструганных жердей — тепло. Оленьи шкуры мягкие и уютные. Знакомый оленевод нарезает парную оленину ломтями, макает в кровь и дает попробовать <...>. Я от крови отказываюсь, — подчеркнул Сундстрем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия, занимающая почти два континента, является местом для «бесконечных» путешествий. Они окажутся безопасными и интересными, если перед поездкой ознакомиться с советами для иностранцев. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием EU Reporter. Разговаривать в России следует «тихо и уважительно», а в церквях или мавзолее Ленина «не следует засовывать руки в карманы».