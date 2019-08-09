https://static.news.ru/photo/6f24baa4-bcf6-11e9-98f4-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов стал «героем» юмористических телешоу в США. Журналисты показали в эфире торт с падающим с лошади диктатором.

Ведущий популярного в США ток-шоу The Last Week Tonight Джон Оливер посвятил целый выпуск передачи туркменскому правителю. Для того, чтобы, как выразился сам шоумен, «смутить нарушителя прав человека», продюсеры телеканала НВО испекли огромнейший торт с изображением падающего с коня Бердымухамедова, пишет « Радио Азатлык ».

В конце прошлой недели другой телеведущий Тревор Ноа в программе The Daily Show на канале Comedy Central сообщил о неуклюжих попытках туркменских властей опровергнуть слухи о смерти Бердымухамедова.

Как писал News.ru, ранее на первом Каспийском экономическом форуме правитель Туркмении объявил о намерении властей республики приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.