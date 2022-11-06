Торговля Азербайджана с Лигой арабских государств превысила $570 млн

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами Лиги арабских государств превысил за последние восемь месяцев $570 млн. Об этом заявил руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде, пишет ПРАЙМ.

Согласно данным за 8 месяцев 2022 года, внешнеторговый оборот Азербайджана со странами-членами Лиги арабских государств составил 570,8 миллиона долларов США, — сообщил Гаджизаде.

Руководитель департамента добавил, что в тройке лидеров по торговле с республикой с самой высокой долей значится Тунис (72,3%), далее следуют ОАЭ (13%). Замыкает тройку лидеров Ливия (4%). Большая часть экспорта в указанные страны — это нефть и нефтепродукты.

Россия между тем предложила Азербайджану и Ирану рассмотреть создание совместного оператора на всем западном маршруте. Транспортный маршрут Север — Юг в перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу.

Ранее сообщалось, что доходы Госнефтефонда Азербайджана от газоконденсатного месторождения «Шахдениз», которое находится в Каспийском море, выросли более чем в 2,5 раза в этом году. Они составили $1209 млн.