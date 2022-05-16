«Торг продолжается»: Сатановский рассказал, чего хочет Эрдоган

Реджеп Эрдоган / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог Евгений Сатановский оценил высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ответившего отказом на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что турецкий глава действует согласно своим интересам. Сатановский считает, что Турция надеется «получить от американцев то, чего она хочет».

Есть такая хорошая поговорка, вчера это вчера, сегодня это сегодня, поэтому никогда не говори никогда. Ситуация с заявлениями Эрдогана говорит лишь о том, что Турция не получила от американцев того, чего хотела, дальше торг продолжается, хочу отметить, что везде, всё и всегда имеет свою цену, — заявил Сатановский.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В Анкаре обвинили власти этих стран в предоставлении убежища террористам. Более того, Швеция и Финляндия даже имеют в своих парламентах террористов, поддерживающих Рабочую партию Курдистана, подчеркнул Эрдоган.

Правящая социал-демократическая партия Швеции 15 мая приняла решение подать заявку на членство в НАТО. При этом было сказано, что страна в случае одобрения её заявки не будет размещать на своей территории ядерное оружие и военные базы. Аналогичное решение было принято властями Финляндии. Против членства этих стран в Альянсе выступают Турция и Италия.