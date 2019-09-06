Бывший советник президента США Джорджа Буша Томас Грэм, которого Дональд Трамп хотел назначить на должность посла в России, дал эксклюзивное интервью News.ru на полях ВЭФ. Он оценил шансы Дональда Трампа переизбраться на второй срок, дал прогноз по развитию российско-американских отношений и высказал свою точку зрения на украинский конфликт и ситуацию в Афганистане.

Российско-американские отношения

— Недавно США ввели второй пакет санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, плюс в самой стране стартовала избирательная кампания. Можно ли в таких условиях ожидать каких-либо изменений в политике Вашингтона на российском направлении до назначения нового президента?

— Я исключаю какие-либо позитивные изменения до выборов в США. Тем не менее, можно говорить, что на данном этапе чувствуется стабилизация в отношениях, несмотря на новые санкции. На самом деле они не такие жёсткие, как могли бы быть. Ясно, что президент Трамп сам не хочет вводить новые ограничения и вести двусторонние отношения к дальнейшей деградации. Конечно, есть некое давление со стороны конгресса, но для США главное место сейчас занимает не Россия, а предвыборная кампания. Именно на ней сосредоточено всё внимание американской общественности.

— Каковы шансы президента Трампа переизбраться на второй срок?

— Пока сложно предсказать, ведь выборы только через год. На мой взгляд, у него есть все возможности. Но многое будет зависеть от того, кто станет кандидатом от демократов. Самое важное при этом — это экономическая конъюнктура. Трамп делает ставку на радикальный рост, подъем экономики, обращает внимание на биржевые показатели. Тем не менее сейчас заметно замедление роста, экономические показатели немного ухудшились по сравнению с прошлым годом. Пока не ясно, будет ли экономический спад. Если да, то это скажется на позициях Трампа, и его шансы на переизбрание станут гораздо меньше.

Дональд Трамп Ron Sachs/Global Look Press

— Как вы думаете, российский фактор будет играть какую-то роль в ходе избирательной кампании в США?

— Думаю, да. Хотя главную роль играют все же экономические показатели. Многие демократы считают, что Трамп победил на прошлых выборах из-за российского вмешательства, и этот вопрос станет темой внутриполитической дискуссии. К тому же американские разведчики отмечают, что вмешательство со стороны России продолжается. Однако речь идёт не только о России, но и о Китае и некоторых других странах. Так что эта тема будет подниматься.

— Может ли, на ваш взгляд, быть назначен новый посол США в России до президентских выборов?

— Мне кажется, что новый посол не появится до 3 октября, срока отъезда Джона Хантсмана. Процедура назначения главы дипмиссии довольно сложная. Если Трамп в ближайшее время выберет кандидата, то, в целом, его назначение до конца года возможно. Но какой человек захочет работать в Москве на полгода, если Трамп не переизберётся? Это не имеет смысла. Так что я не исключаю варианта при котором посол в Россию не будет назначен до прихода к власти новой администрации.

— Диалог с Россией по проблематике контроля над вооружениями и продлению СНВ-3 тоже возможен только после выборов?

— Скорее всего, решение будет принято после, но дискуссия началась ещё несколько месяцев назад, она продолжится. Напомню, что советник президента по нацбезопасности Болтон заявлял, что на данном этапе это (контроль над вооружениями — News.ru) — главная тема в российско-американских отношениях. Тем более на место Фионы Хилл (специального помощника президента США по России и Европе — News.ru) пришёл Тим Моррисон, который считает себя экспертом в этой области. Так что контроль над вооружениями станет центральным вопросом двусторонних отношений. Будет ли продление СНВ-3 или нет, — это уже другой вопрос.

Международная повестка

— В ближайшее время не исключено проведение саммита лидеров «нормандской четверки». Если по его итогам удастся добиться позитивных изменений, могут ли они оказать позитивное влияние на российско-американские отношения? Украина всё же один из ключевых вопросов для двух стран.

Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Вопрос в том какие могут быть изменения. Для снятия санкций США нужны конкретные дела, а не общие слова и встречи. Их недостаточно. К тому же, на мой взгляд, решить этот вопрос в данном формате невозможно. Украинский кризис касается не только Донбасса, но и вопроса Крыма и НАТО. Стараться решить эти вопросы по отдельности невозможно, лишь в совокупности. А это очень сложно. Но без таких переговоров урегулирования украинского кризиса в ближайшем будущем не состоится.

— В конце сентября в Нью-Йорке пройдёт Генассамблея ООН. На ваш взгляд, состоится ли встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Майклом Помпео на её полях? Какие темы стоят на повестке?

— Лавров очень хотел провести такую встречу год назад на Генассамблее, но не вышло. Но в этом году шансы гораздо выше. Помпео говорил и с Лавровым, и с Путиным этой весной. Мне кажется, он сейчас хочет вникнуть в существующие проблемы, поэтому встреча состоится. На повестке дня стандартные вопросы: Украина, Сирия, КНДР, Афганистан, вопросы разоружения, СНВ-3 и другие.

— Вы упомянули Афганистан. Как вы думаете, каковы перспективы заключения соглашения между США и талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ — News.ru)?

— Говорят, что мы очень близки к этому. Я хорошо знаю (спецпредставителя США по Афганистану Залмая — News.ru) Халилзада. Он — упорный дипломат, который, если поставил себе цель, сделает всё для её достижения. Я думаю, шансы хорошие. Что это будет означать для будущего Афганистана, уже другой вопрос. Вывод войск США не станет концом войны, это лишь конец участия США в войне. Напряжение между нынешним правительством и талибами сохранится надолго. Афганистан находится в состоянии войны уже 30 лет. К сожалению, этой бойне конец придёт ещё не скоро.