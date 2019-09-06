https://static.news.ru/photo/4da02636-d23e-11e9-bded-fa163e074e61_660.jpg Мэг Голдбергер Фото: meggoldberger/instagram.com

Американка Мэг Голдбергер рассказала, что к карьере модели её подтолкнула травля в детстве. Сверстники дразнили девочку, называя Мисс Свинья. Теперь она сотрудничает со многими интернет-магазинами, снимается в рекламе и не стесняется своего тела.

Историю её успеха публикует The Daily Star. Поменять отношение к себе Голдбергер решила четыре года назад, в 17 лет, тогда она записалась на курсы по уверенности в себе. Там она познакомилась с инструктором и участницей конкурсов красоты.

После этого девушка сама решила принимать в них участие. В одном из национальных конкурсов модель заняла четвёртое место.

Без конкурсов я бы не была той, кем я являюсь сейчас! Я преодолела внутренние барьеры и доказала себе, что красота бывает разных форм и размеров, — заявила она.

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