Военные США открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула

В Кабуле местные жители в панике выбежали на взлётно-посадочную полосу в попытке поскорее покинуть пределы Афганистана. Военные США открыли предупредительный огонь в воздух. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как отмечается , паника началась на фоне интенсивности полётов вертолётов, на борту которых находятся представители дипмиссий. Дипломаты государства ранее заявили о решении покинуть пределы Кабула. Сделать это они могут через единственную воздушную гавань, находящуюся в афганской столице.

Известно, что военные США стреляют в воздух для того, чтобы прогнать толпу людей со взлётно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.