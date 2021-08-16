Военные США открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула

В Кабуле местные жители в панике выбежали на взлётно-посадочную полосу в попытке поскорее покинуть пределы Афганистана. Военные США открыли предупредительный огонь в воздух. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Как
Известно, что военные США стреляют в воздух для того, чтобы прогнать толпу людей со взлётно-посадочной полосы.
Ранее сообщалось, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.