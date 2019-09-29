https://static.news.ru/photo/376b2f80-e299-11e9-a077-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Более двух миллионов человек проголосовали на выборах президента Афганистана, которые состоялись 28 сентября. Свой голос отдал каждый пятый житель страны.

Это существенно меньше, чем было в 2014 году, когда на выборы пришли семь миллионов, сообщает Reuters со ссылкой на источник в избирательной комиссии. Официально данные о явке в этот раз пока объявлены не были.

В общей сложности было зарегистрировано 9,67 млн избирателей. Предварительные результаты голосования будут обнародованы не ранее 17 октября, а окончательные — после 7 ноября.

Если ни один кандидат не наберёт больше половины голосов, состоится второй тур, в котором примут участие два лидирующих претендента на президентский пост.

В списке кандидатов изначально было 18 человек, однако двое из них впоследствии отказались от своих притязаний. Как писал News.ru, для проведения плебисцита были открыты 5,3 тысячи избирательных участков. Некоторые из них закрылись позже запланированного, чтобы успели проголосовать все желающие.