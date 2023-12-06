«Есть шанс продвинуться»: военкор Коц о новом витке украинского конфликта

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

С началом зимы стартовал новый этап проведения специальной военной операции. Власти Украины признали, что не достигли желаемых результатов в ходе своего контрнаступления, в СМИ и экспертном сообществе возобновилась дискуссия о возможности переговоров Москвы и Киева. При этом ВСУ продолжают наносить террористические удары по гражданским целям вблизи линии боевого соприкосновения. Как события СВО будут развиваться нынешней зимой, в беседе с NEWS.ru рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Противник в наступление не пойдет»

— Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия на Украине перешли в новую фазу с наступлением зимы. Как тактика ВСУ может измениться в связи с этим, можем ли мы уже сейчас говорить о каких-то изменениях?

— Мы можем говорить о том, что украинская армия постепенно переходит в оборону. Неслучайно, наверное, на Украине была создана специальная комиссия по фортификационным сооружениям и президент Зеленский говорит о том, что будут строить оборонительные сооружения и по линии боевого соприкосновения, и по северным границам, и даже на всякий случай на западе страны.

Кроме того, буквально на днях прозвучали заявления украинского командования о том, что ВСУ переходят к активной обороне на Бахмутском направлении, то есть можно предположить, что в ближайшие зимние месяцы активных наступательных действий противник предпринимать не будет. Не всегда людям нужна вся правда. Он будет окапываться, будет минироваться, будет готовиться к боевым действиям уже весенней кампании.

Фото: МО Украины

— К слову, о фортификационных сооружениях. Как это будет, по вашему мнению, выглядеть? Это некое подобие «линии Суровикина»? Насколько эти меры эффективны для ВСУ?

— «Линия Суровикина» — многослойная эшелонированная оборона в несколько линий: это и бетонные укрепления «зубы дракона», и противотанковые рвы, но главное — это сплошное минирование. Все-таки противник не смог преодолеть эту линию с «зубами дракона» и с противотанковыми рвами, потому что до этого ему нужно было пройти минные поля, которые постоянно обновлялись. Они пытались их разминировать, но мы снова минировали — и дистанционно, и вручную.

Я думаю, что они перейдут к той же тактике. Будут в первую очередь минировать свои передовые позиции, ну и, конечно, укреплять то, что уже есть. Соответственно, у них теперь разграничение обязанностей: переднюю линию обустраивают военные строители, вторую и третью — гражданские. Это будут полноценные линии обороны.

«Проламывать такую человеческую массу будет сложно»

— Стоит ли ждать изменений в тактике наших вооруженных сил и каких-то переломных моментов этой зимой?

— Прогнозы вообще дело неблагодарное. Здесь очень много неизвестных, по которым у меня просто нет информации. Я не могу предугадать, какой будет уровень помощи Запада Украине: будет ли он на таком же низком уровне, как сейчас, или он будет повышаться. Какой будет человеческий ресурс у Украины, я тоже предугадать не могу, потому что есть разговоры о том, что Киев будет снижать возрастной ценз для мобилизации. Если его снизят, то у Украины будет огромное количество людей.

Конечно, проламывать такую человеческую массу будет сложно, но, если все будет продолжаться так же, как сейчас, я думаю, есть шанс серьезно продвинуться как минимум на направлении Донецкой Народной Республики за эту зимнюю кампанию.

Фото: МО РФ

«Переговоры только на условиях капитуляции Киева»

— В последнее время возобновилась дискуссия вокруг вероятности переговоров России и Украины. А нужны ли сейчас нам эти переговоры? Лично вы каким видите наилучший исход операции?

— Переговоры могут идти только на условиях капитуляции Киева. Никакие другие переговоры нам не нужны. Мы не достигли своих целей — у нас оккупирован областной центр, я имею в виду Херсон. У нас огромное количество российской территории находится под врагом.

Переговоры возможны только на наших условиях. Сегодня такой позиции, которая позволяла бы нам диктовать свои условия Киеву, нет, поэтому никаких переговоров в ближайшем будущем быть не может. И об этом, собственно, говорит увеличение численности российской армии и повышение на 70% на следующий год военного бюджета.

— Но как с этим соотносятся заявления президента Путина о том, что Россия никогда не отказывалась от переговоров? Нет ли здесь противоречия?

— Здесь противоречия нет. Есть высказывания, условно говоря, дипломатические — на уровне глав государств или на уровне МИД, а есть положение на земле. Просто мы показываем, что мы люди мирные, мы готовы к переговорам, а Киев занимает воинствующую позицию. То есть мы предлагали, вы не захотели, поэтому получайте.

Фото: МО РФ

«Не всегда людям нужна вся правда»

— Вы не раз прогнозировали, что количество террористических атак Киева по приграничной территории России будет нарастать. Одной из таких, например, недавно стал удар по ДК в Кумачово. Вы отмечали, что публикации, которые делают те, кто находится в зоне досягаемости снарядов, могут быть опасны. При этом, когда звучали призывы урегулировать деятельность блогеров и военкоров, вы говорили, что такие меры никак не должны навредить их деятельности. Вы изменили свое мнение на этот счет? Как должны освещаться события, которые происходят вблизи зоны боевых действий?

— Они должны освещаться по основному журналистскому принципу — не навредить, чтобы не раскрыть каких-то важных деталей на фотографиях, на видео, чтобы не было привязки к местности и так далее. Я никогда не призывал полностью запретить деятельность около линии боевого соприкосновения, эти слова мне кто-то приписывает все время, хотя ничего подобного я не заявлял.

Но помимо журналистов, блогеров, на которых принято почему-то сразу нападать, есть еще огромное количество простых мирных жителей, которых называют зеваками, которые раньше журналистов выкладывают в Сеть съемки. И есть у нас отдельные чиновники, отдельные руководители регионов, которые в силу своей должности раньше всех появляются на месте событий и тоже публикуют это в своих соцсетях. Наверное, правила должны быть одинаковые для всех — не только для журналистов и блогеров.

— Но бывают ситуации, когда, допустим, официальные ведомства делают одни заявления, но контент в соцсетях демонстрирует другую картину...

— Не всегда людям нужна вся правда, я бы так сказал. Часть правды может содержать оперативные сведения, информацию, которая включает в себя гостайну. Так, конечно, можно все подряд начать публиковать и прикрывать это тем, что автор — этакий правдоруб. В первую очередь здесь надо действовать по принципу «не навреди».

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