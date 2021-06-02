Токио отреагировал на задержание японского судна в России

https://static.news.ru/photo/86f4826a-c43b-11eb-96aa-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Японское правительство выразило России протест из-за задержания судна «№ 172 Эйхо-мару», ведущего рыболовный промысел в Охотском море, сообщает РИА Новости.

Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, — заявил генсек кабинета министров страны Кацунобу Като.

По его словам, Токио требует немедленно освободить рыбаков и судно. Като рассказал, что экипаж обеспечен продуктами питания и питьевой водой, никаких проблем со здоровьем у них нет.

Инцидент с японским судном произошёл у берегов Южных Курил, неподалёку от острова Кунашир. По данным Министерства иностранных дел Японии, российские пограничники подплыли к двум азиатским судам, ведущим промысел. Проверка выявила ряд нарушений. Сотрудники погранохраны ФСБ России заявили, что японцы должны заплатить штраф на месте. Никакие подробности больше не известны.

Это не первый инцидент, произошедший между российскими и японскими гражданскими судами в море. 26 мая корабль «Амур» столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японский корабль перевернулся, российские моряки вытащили пять его членов экипажа из воды. Позднее была подтверждена смерть трёх японских моряков, находившихся без сознания.