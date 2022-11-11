Токаев заявил о поддержке территориальной целостности всех государств

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Касым-Жомарт Токаев

Казахстан поддерживает территориальную целостность всех государств, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров стран Организации тюркских государств. По его словам, власти страны считают необходимым соблюдение Устава ООН, передает ТАСС.

Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН, — сказал Токаев.

Он добавил, что это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам Казахстана, поэтому ему будут и дальше уделять приоритетное внимание.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан и Россия выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства. Он назвал Москву надежным экономическим партнером и одним из ведущих инвесторов в экономику республики, а также отметил успешную реализацию двумя странами крупных совместных проектов в различных областях. Кроме того, он подчеркнул личный вклад Путина в современный облик сотрудничества Казахстана и России.

До этого сообщалось, что Казахстан и Россия приступили к переговорам по вопросам миграции. В казахстанском МИД подчеркнули стратегический характер сотрудничества между странами. Это подразумевает проведение перманентных многоуровневых переговоров, при которых происходит согласование возникающих вопросов и решение появляющихся проблем.