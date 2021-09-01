Токаев выступил против дискриминации русского языка в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что использованию русского языка в республике препятствовать нельзя. Об этом он высказался на ежегодном послании гражданам страны, передаёт Tengrinews.

Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя, — отметил глава государства.

Он также добавил, что нет никаких оснований «считать поле казахского языка слишком ограниченным».

Токаев рассказал, что межэтнические отношения всегда будут одним из магистральных направлений государственной политики Казахстана. Он уверен, что именно в толерантности и согласии кроется «безусловная сила» казахстанцев.

Ранее в Совете Федерации призвали власти Казахстана жёстко реагировать на заявления местных радикалов, которые угрожают расправой защитникам и носителям русского языка. По его словам, нарушение прав русскоязычных граждан в Казахстане, как ранее и в Киргизии, если не пресекать эту негативную тенденцию, может навредить двусторонним отношениям государств.