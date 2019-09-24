Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в штаб-квартире ООН. На ней они говорили о сотрудничестве двух стран.
Токаев выразил готовность расширить политические и торгово-экономические контакты с Украиной,
Президенты двух государств также поздравили друг друга с избранием на высшие государственные посты и обменялись приглашениями посетить их страны.
Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на развитие отношений с США. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что ждёт «очень крутых» отношений с Америкой и намеревается пригласить лидера США Дональда Трампа на Украину.