https://static.news.ru/photo/7bab79ae-df1d-11e9-939b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в штаб-квартире ООН. На ней они говорили о сотрудничестве двух стран.

Токаев выразил готовность расширить политические и торгово-экономические контакты с Украиной, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Президенты двух государств также поздравили друг друга с избранием на высшие государственные посты и обменялись приглашениями посетить их страны.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на развитие отношений с США. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что ждёт «очень крутых» отношений с Америкой и намеревается пригласить лидера США Дональда Трампа на Украину.