Токаев ввёл режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области

В Казахстане введён режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Сооветствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации казахстанского лидера.

В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, — говорится в сообщении.

Режим ЧП вводится с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года.

Также сообщается, что в Алма-Ате на период чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23.00 до 7.00. Кроме того, на это время в городе создается комендатура, ее возглавит начальник полиции Канат Таймерденов

По данным ТАСС , в настоящее время демонстранты не уходят с улиц города, полиция проводит задержания. Протестующих оттеснили с площади Республики, теперь отдельные группы людей идут по разным улицам города. Задержанных правоохранители увозят в местное РОВД.

В некоторых местах были стычки с представителями правопорядка, протестующие сожгли как минимум одну их машину. Спецмашины перемещают во дворы, протестующие с улиц пока не расходятся, но кажется, что пик прошёл, — рассказали очевидцы.

Как сообщалось ранее, митингующие устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате. Полиция применила против них светошумовые гранаты и вытеснила за пределы площади.

Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Как объяснили в Министерстве энергетики страны, с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Впоследствии протесты перекинулись на другие города страны.