Расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к распространению в мире ядерного оружия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Многосторонние переговоры, укрепление доверия и дальнейшего сотрудничества с международными партнёрами помогут нам переломить тенденцию и позволят в конечном итоге устранить эту угрозу выживанию человечества, — сказал лидер государства американскому изданию The Hill.
Кроме того, Токаев заявил, что Казахстан сделает всё для поддержания диалога по данному вопросу.
Как ранее писал News.ru, американский посол в РФ Джон Хантсман считает, что Россия и Соединённые Штаты смогут договориться о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).