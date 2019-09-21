https://static.news.ru/photo/0e406af6-dc6f-11e9-8969-fa163e074e61_660.jpg Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: tokayev_online/instagram.com

Расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к распространению в мире ядерного оружия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Многосторонние переговоры, укрепление доверия и дальнейшего сотрудничества с международными партнёрами помогут нам переломить тенденцию и позволят в конечном итоге устранить эту угрозу выживанию человечества, — сказал лидер государства американскому изданию The Hill.

Кроме того, Токаев заявил, что Казахстан сделает всё для поддержания диалога по данному вопросу.

Как ранее писал News.ru, американский посол в РФ Джон Хантсман считает, что Россия и Соединённые Штаты смогут договориться о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).