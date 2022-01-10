Токаев рассказал о сроках завершения антитеррористической операции в стране

Масштабная антитеррористическая операция в Казахстане в ближайшее время завершится, а вместе с ней и миссия ОДКБ, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время саммита лидеров стран — участниц ОДКБ. По его словам, организация сумела показать свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация.

Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведётся работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях, — сказал Токаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство пережило самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в Казахстане, однако эти действия пресекались. По словам Токаева, беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а все боевые действия координировались из одного центра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального Комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.

Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.