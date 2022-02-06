Токаев лишил Назарбаева должности главы Совбеза Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон, которые лишают первого главу республики Нурсултана Назарбаева права пожизненно занимать пост председателя Совбеза. Также он лишается права быть председателем Ассамблеи народов страны, сообщает Sputnik Казахстан.

Таким образом, Токаев фактически утвердил отставку своего предшественника, лишив его возможности влиять на государственный аппарат Казахстана. Теперь с ним не будут согласовывать вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики. Кроме того, теперь Назарбаев не сможет влиять на кадровые решения в стране.

Отныне экс-президент сможет только выступать перед парламентом, входить в состав Конституционного совета, занимать пост почётного сенатора, а также присутствовать на заседаниях правительства.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он сложил свои полномочия 20 марта 2019 года. При этом Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана.

В апреле 2021 года Назарбаев изъявил желание сложить полномочия председателя АНК и передать их действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Однако сделал это он только 5 января 2022 года — в период массовых беспорядков в стране.

Кроме того, в январе Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности. Он добавил, что обязан защищать граждан и обеспечивать их безопасность. Принятые меры по обеспечению безопасности, добавил Токаев, нацелены на благополучие жителей Казахстана, но, в свою очередь, пока недостаточны.

В конце января участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана («Свет Отечества») избрали Токаева на пост председателя. Кандидатуру предложил его предшественник на этом посту, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.