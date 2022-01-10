Токаев раскрыл замысел террористической атаки против Казахстана

Агрессия в отношения Казахстана была связана с попыткой создания в стране зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, добавив, что предварительный экономический ущерб от беспорядков в стране может составить $2–3 млрд. Его слова передаёт пресс-служба президента Казахстана.

У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция, — заявил он.

Токаев назвал произошедшие события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на государственность Казахстана. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1,3 тысячи объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжены около 500 полицейских машин.

Токаев подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре акции переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. Группы боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре.

На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощь в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального Комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.