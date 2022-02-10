Токаев назвал события в Казахстане «подготовленной операцией»

Митинги в Казахстане были подготовленной операцией международных террористов с целью подрыва конституционного строя и госпереворота, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он высоко оценил роль российских миротворцев в урегулировании ситуации.

Российские миротворцы во время событий в Казахстане сыграли важную роль в обеспечении тыла и охраны объектов, — сказал Токаев.

Глава государства также признался на встрече, что переживает из-за большого количества жертв в ходе январских беспорядков. Он пообещал, что все виновные будут неотвратимо наказаны.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что после встречи президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ожидается подписание ряда документов. Он также назвал Казахстан важным партнёром, встреча с которым имеет большое значение для России.

Президент Казахстана проведёт в России два дня: после переговоров с Путиным в столице Токаев полетит в Казань.