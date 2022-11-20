То в жар, то в холод: участники СОР27 рассорились в пух и прах На 27-м саммите СОР в ход шли истерики, ультиматумы, шантаж. Как в семейной ссоре, спор шел не вокруг путей спасения планеты, а банально из-за денег

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

27-я международная конференция по климатическим изменениям (СОР27), завершившаяся поздно в ночь на воскресенье в египетском Шарм-эль-Шейхе, еще раз показала, насколько тернист путь к поставленным задачам — контролю над повышением температуры Земли и нейтрализации негативных последствий экстремальных природных явлений. Участники длившегося две недели саммита до последнего часа не могли согласовать текст итогового коммюнике, которое в равной степени устроило бы почти 200 стран. После затянувшихся на сутки мучительных обсуждений они все-таки достигли договоренности о создании фонда для особо уязвимых стран, который будет направлен на компенсацию им ущерба, вызванного климатическими изменениями.

Главным камнем преткновения вновь стала инициатива стран, сильнее всего страдающих от изменений климата, о создании для них фонда помощи, так называемые Loss and Damage Compensations («Компенсации за убытки и вред»). Инициаторы проекта предполагают, что размер таких компенсаций должен быть не менее $100 млрд в год. Соглашение по Loss and Damage Compensations тем не менее не является всеобъемлющим договором — окончательный документ СОР27 еще не сформирован. Однако это лучше, чем ничего: до последней минуты не было уверенности, что саммит сумеет разрешить хотя бы этот вопрос.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Уже с вечера пятницы 18 ноября заголовки репортажей из Шарм-эль-Шейха сплошь содержали такие слова, как «отчаяние», «тупик», «хаос». Присутствующие в Шарм-эль-Шейхе журналисты даже обратили внимание, что участники затянувшегося пленарного заседания к вечеру пятницы вчистую «подъели» все съестные припасы и напитки, потому что организаторы мероприятия не ожидали, что оно затянется так надолго.

Критическая точка

То, с каким скрипом согласовывался документ по итогам СОР27, легко объяснимо: участники конференции (а это практически все страны мира) четко поделены по нескольким основаниям: на богатых и на бедных; на тех, кто уже сейчас страдает от климатических изменений, и на тех, для кого они пока больше теория. И надо было быть дипломатом высочайшего класса, чтобы удержать баланс между столь различными интересами различных наций.

Суть патовой ситуации при создании такого фонда изначально состояла в том, что бедные страны полагают, что сами они вносят в загрязнение окружающей среды минимальный вклад по сравнению с промышленно развитыми странами. Поэтому в ООО «Планета Земля» они несут и минимальную ответственность за последствия политики «мажоритариев» и имеют право требовать от них компенсаций — по сути, репараций — за причиняемый им в частности и планете в целом ущерб.

За необходимость создания такого фонда активно выступают страны, расположенные на островах на уровне моря, для которых потепление окружающей среды еще хотя бы на один градус будет означать исчезновение. Эти и другие бедные страны (бедные и в экономическом смысле, и в том, что касается их перспектив) числом около 100 объединены в собственное сообщество Climate Vulnerable Forum («Форум самых уязвимых в плане изменения климата»).

Его представитель от Ганы, Генри Кокофу, заявил в Шарм-эль-Шейхе, что развитым странам мало просто согласиться с необходимостью помощи странам бедствующим, но надо еще облечь такое согласие в юридически обязывающую форму.

Если такое обязывающее решение не будет принято, это будет означать, что банковский счет нам открыли, но не положили на него денег, —заявил он.

При этом никто из мировых лидеров не отрицает, что процесс выработки решений просто обязан быть более быстрым, потому что природа не ждет: за минувший с прошлогоднего СОР26 в шотландском Глазго выбросы парниковых газов не только не сократились, а еще более возросли, отметил в своем выступлении в Шарм-эль-Шейхе и генсек ООН Антонио Гутерриш.

Мы находимся на критической точке переговоров. Выбросы парниковых газов находятся на самом высоком уровне за всю историю, и они продолжают увеличиваться. Изменения климата подрывают экономики и сообщества, и эти изменения тоже усиливаются. При этом мы все знаем, что нужно сделать, и у нас есть для этого инструменты и ресурсы, — «давил на совесть» своих слушателей генсек ООН.

Генсек ООН заявил о «подрыве доверия» как к развитым, так и к развивающимся странам по вопросу финансовой помощи. МИД Египта в свою очередь обвинил делегатов в уклонении от принятия «сложных политических решений».

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Генсек ООН Антониу Гутерриш

Для всех участников процесса не является тайной, что знаний, инструментов и ресурсов у мирового сообщества может быть сколько угодно, но при отсутствии политической воли на их использование толку не будет. Собственно, все две недели 27-й климатической конференции собравшиеся на египетском курорте и пытались наскрести по сусекам хоть какой-то материал, который оправдал бы их 15-дневное сидение на мероприятии.

В итоге после всех мучений участникам СОР27 удалось закончить результатом, пусть и скромным. Насколько это поможет затормозить таяние ледников — вопрос открытый. Кроме того, соглашение о механизмах компенсации за климатический ущерб беднейшим странам ещё должно быть единогласно одобрено почти 200 членов ООН.

Через тернии — к фонду

Документ, который в итоге удалось согласовать, выглядит как компромисс, который ни одну из сторон на самом деле не устраивает. Текст этого договора в значительной части повторяет текст коммюнике саммита в Глазго. С одной стороны, это хорошо, так как подтверждает, что долговременные стратегические цели мирового сообщества не изменяются.

Мировое сообщество декларирует, что его целью является ускорение мер по постепенному вытеснению генерации электроэнергии, основанной на сжигании угля и снижению доли низкоэффективных энергоносителей на базе углеводородов, — говорится в документе СОР27.

С другой стороны, в Шарм-эль-Шейхе было озвучено, что глобальные температуры за минувший год продолжали ползти вверх. В 2022 году земная атмосфера и Мировой океан потеплели на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые предупреждают, что если эта цифра достигнет 1,5 градуса, процесс таяния ледников станет необратимым.

Использование ископаемого топлива за минувший год также не сократилось в том масштабе, который необходим, чтобы гарантированно обезопасить человечество от «тепловой смерти», не говоря уже о полном запрете использования ископаемого топлива, как это предлагают, в частности, Индия и Евросоюз. Также к разработке своего рода конвенции ООН о нераспространении ископаемого топлива (по аналогии с конвенцией о нераспространении ядерного оружия) призывают власти более 70 стран и территорий, а также Европейский парламент.

В Шарм-эль-Шейхе уже в процессе конференции (она началась 6 ноября) в какой раз подтвердилось, что «богатые и здоровые» нации не очень торопятся помогать «бедным и больным» за свой счет. Откровеннее (или циничнее) всего об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, признавший, что для его страны энергобезопасность важнее зеленой повестки.

Я убежден, что в моей стране в обществе мне будут задавать намного больше вопросов о том, как справиться с растущими ценами на энергию, на отопление в этом году, как заплатить за электричество, удалось ли нам достигнуть в этом году климатических целей, — заявил он.

Соглашение о том, что такой фонд все-таки будет создан, стало мощным прорывом в деле нахождения общего языка между членами мирового сообщества. В Шарм-эль-Шейхе «островитяне» и представители других стран, больше всего страдающих от изменений климата, все-таки сумели убедить «старших братьев» в том, что скупой платит дважды: если сегодня оставить третий мир на произвол судьбы, богатым странам придется в ближайшие годы ощутить на себе все «прелести» неконтролируемой миграции из «глобального Юга».

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда

Евросоюз, который на прошлой конференции (вместе с США) заблокировал принятие решения по учреждению фонда Loss & Damage, в пятницу согласился было изменить свой подход к этому ключевому вопросу. Однако уже в субботу, незапланированный добавочный день конференции, представители ЕС пригрозили объявить ей бойкот, если в итоговом документе не будет содержаться обязательство подписантов сохранить цели Парижского протокола о сдерживании роста мировых температур в пределах 1,5 градуса.

Мы лучше завершим конференцию без принятия каких-либо решений, чем позволим ей принять плохие решения,— объяснил ультиматум ЕС его представитель Франс Тиммерманс.

Франс Тиммерманс накануне в пятницу объявил, что в ЕС осознают, что предложенный проект Loss & Damage несовершенен, но «это тот максимум, на который ЕС может согласиться в текущих обстоятельствах».

Условием для того, чтобы на этот «банковский счет» богатые страны начали перечислять деньги, Тиммерманс назвал обязательство всех стран — как доноров, так и получателей помощи — начать реальное сокращение выбросов парниковых газов с 2025 года.

Это наше последнее предложение. Мы сделали его, чтобы наша конференция не окончилась провалом. Мы не можем себе такого позволить. Мы должны двигаться вперед, а не в обратном направлении, — заявил Тиммерманс.

Не мешаю, но не участвую

Решение начать сокращать выбросы уже через два с небольшим года накладывает серьезные обязательства на две самые населенные мощные страны мира, США и Китай, которые в том числе в силу этого обстоятельства являются и одними из ведущих загрязнителей окружающей среды.

Пекин находится в очень двусмысленной позиции, когда дело касается климатических проблем, потому что согласно конвенции ООН по климату от 1992 года КНР (первое место в мире по объемам выбросов парниковых газов) отнесена к разряду развивающихся стран и как таковая освобождена от финансовых обязательств по помощи другим странам.

По мнению же главы МИД ФРГ Анналены Бербок, при оценке того, какие страны обязаны будут спонсировать компенсационный фонд, справедливее принимать во внимание не формальный статус той или иной страны, а физические объемы эмиссии углекислого газа. По мнению министра, это, помимо прочего, послужит дополнительным стимулом для стран сокращать объемы выбросов СО2.

Мы здесь не для того, чтобы производить бумаги, а чтобы удержать потепление в пределах полутора градусов. Но некоторые страны пытаются продолжать играть по собственным правилам. Они либо не идут на переговоры, либо ведут их за закрытыми дверями, —заявила Бербок, намекая в равной степени на Китай и на США.

Если судить не по числу произведенных бумаг, а по практическим результатам «борьбы» с изменениями климата за год, прошедшими после Глазго, то какого-либо очевидного прогресса за время между двумя конференциями не случилось, сказал NEWS.ru эксперт по климатической повестке Игорь Макаров.

Author: Игорь Макаров [ руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ ] Единственным пока результатом «природоохранных усилий» мирового сообщества стало то, что за прошедший после СОР26 год объемы выбросов парниковых газов... выросли. Что касается СОР27, то на ней основное внимание уделялось финансовым противоречиям между развитыми и бедными странами, вокруг программы компенсаций Loss & Damage. И именно из-за того, что подходы глобального Севера и глобального Юга если не диаметрально противоположны, то во всяком случае сильно не совпадают, итоговый документ готовился с таким скрипом.

Дело и за Соединенными Штатами, которые до самого начала СОР27 слышать не хотели ни о каком компенсационном фонде, хотя на их долю приходится около 25% выбросов всех парниковых газов. В Шарм-эль-Шейхе представители США уже не вели себя так категорично. В пятницу американцы (а также японская делегация) дали понять, что готовы подписаться под решением о создании фонда Loss & Damage, если будет принят наиболее мягкий вариант его учреждения. Этот вариант подразумевает, что США соглашаются не блокировать создание фонда, но не берут на себя никаких обязательств по его наполнению.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Эксперты указывают, что половинчатое решение СОР27 ни в коем случае не является «подарком» богатых стран бедным. Во-первых, именно первые будут решать, делают ли вторые достаточно для того, чтобы в компенсационный фонд поступали средства. Во-вторых, получателем компенсаций будет не Climate Vulnerable Forum как «зонтичная» организация, а составляющие его страны по отдельности. И опять же, страны-доноры будут на свое усмотрение решать, кто из получателей в каждом конкретном периоде заслуживает такой помощи. С точки зрения бедных стран, это выглядит как плохо замаскированная политика «разделяй и властвуй», потому что нет никаких преград к тому, чтобы получение компенсаций доноры обуславливали какими-либо требованиями, далекими от сугубо экологических.

ExxonMobil и Chevron против

Инсайдеры, знакомые с процессом принятия решений на СОР, говорят, что многие климатические инициативы не идут дальше принтера как следствие тихого саботажа со стороны стран — производителей углеводородного топлива.

НКО «Союз обеспокоенных ученых» (UCS) опубликовала в пятницу данные о том, что в экспертные группы СОР27 внедрены агенты организации Oil and Gas Climate Initiative («Климатическая инициатива производителей нефти и газа»), спонсируемой такими компаниями, как ExxonMobil и Chevron, а всего объединяющих около 600 топливных компаний.

Участвующие в работе экспертных групп агенты OGCI имеют доступ ко всем документам конференции и могут вносить в них информацию, которая выгодна их заказчикам. Тем самым тексты документов СОР27 составляются под прямым влиянием нефтегазового лобби, — утверждает участница UCS Дельта Мернер.

Конференция в Шарм-эль-Шейхе стала первой за всю историю СОРов, где представители нефтегазовой отрасли участвуют не просто в качестве наблюдателей, а как имеющие право голоса эксперты.