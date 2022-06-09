Тьма в конце тоннеля: Всемирный банк призвал мир готовиться к худшему Мировая экономика вошла в штопор, и запаса высоты может не хватить, чтобы успеть вернуть ее в контролируемый режим

Фото: Simon Belcher/Global Look Press

Положение в мировой экономике сегодня самое тяжелое со времен Второй мировой войны, и прогнозы на будущее не дают оснований для оптимизма, предупреждает глава Всемирного банка (ВБ) Давид Малпасс. Главный финансист планеты признаётся, что гарантированных рецептов, как вывести глобальные рынки из пике, у него нет, потому что для этого мировому сообществу нужно преодолеть национальный и групповой эгоизм, во что после пандемии коронавируса уже не верят даже самые ванильные оптимисты. NEWS.ru выясняет, как может выглядеть грядущая на Земле антиутопия и чем она обернется для ныне живущих поколений.

Многим, если не большинству стран мира, предстоят тяжелые времена, причем для некоторых из них это время уже наступило, сообщил глава ВБ в интервью агентству Bloomberg. Констатировав сей печальный факт, Давид Малпасс очертил примерный список мер, которые помогут если не вылечить смертельную болезнь, то по крайней мере сделать ее течение менее мучительным для больных национальных экономик.

Благими намерениями выложена дорога в кризис

Однако предложения главы ВБ проходят по разряду «за всё хорошее против всего плохого» и «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Выступив в роли капитана Очевидность, Малпасс посоветовал Соединенным Штатам как самой благополучной державе попробовать себя в роли Всемирной Армии спасения.

Конкретно, предлагает финансист, США должны увеличить производство энергоносителей, что собьет цены на них на мировых рынках и тем самым ослабит инфляционный накат, который в США и ряде стран Европы уже сегодня стал самым высоким за почти 40 лет.

Технически мир пока не вошел в рецессию. Однако нисходящий тренд несет в себе риск глобальной рецессии. Ключевой переменной здесь является предложение [энергоносителей], от которой зависит возобновление роста и снижение темпов инфляции, —сообщил Малпасс.

Цена на нефть, по прогнозам экспертов инвестбанка Goldman Sachs, нацелились на уровень $140 за баррель к июлю (на этой неделе она достигала отметки в $119). И во Всемирном банке не видят иных способов сбить «высокую температуру» на этом рынке кроме как если американские нефтяники займутся благотворительностью: снизят цены на свой товар.

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Что подобные рецепты не имеют ничего общего с реальностью, очевидно хотя бы из того, что президент США Джо Байден в январе 2021 года подписал исполнительный указ, запрещающий американским нефтяным компаниям наращивать добычу «черного золота». Сделано это было в рамках усилий по борьбе с климатическими изменениями, и это решение привело к потере Соединенными Штатами своей позиции как нетто-экспортера нефти.

По оценкам Малпасса, нынешний кризис является самым глубоким за последние 80 лет, причем, что ожидаемо, беднейшие страны страдают от него сильнее всего, и предстоящие годы также не несут им никакого просвета. Из этой констатации самой по себе можно сделать вывод, что глава ВБ не рассчитывает, что богатые страны, в первую очередь США, прислушаются к его советам и поделятся частичкой национального богатства с теми, кто таким богатством обделен.

Мы вступаем сегодня в неисследованную территорию, где более не применяются низкие банковские ставки, где фискально-монетарная политика перестает быть предсказуемой, и всё это влечет за собой длительный период стагфляции, — подчеркнул Малпасс.

Скользящий в каждом слове финансиста фатализм он сам объясняет тем, что западные страны сами подпилили тот сук, на котором сидели многие десятилетия, выключив второго по объемам поставщика нефти и газа, Россию, из цепочек энергоснабжения. Это причина, по которой многие страны, такие как Венгрия, отчаянно сопротивляются введению эмбарго на импорт российского топлива.

Не рой России яму

Уход России с рынков энергоносителей вызвал цепную реакцию с нехваткой (и как следствие, неконтролируемому росту цен) буквально всего и на всё: электричества, теплоснабжения, удобрений, продовольствия, не говоря уже о собственно бензине. В марте, вскоре после начала российско-украинского вооруженного конфликта, цены на бензин в США подскочили на 18,3% по сравнению с февралём, когда баррель Brent продавался по $94.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США и Канаде цены на моторное топливо на этой неделе выросли до самой высокой с 2008 года отметки (рост на $0,40 по сравнению с маем и на $1,43 по сравнению с июнем 2021 года). Сейчас бензин в Северной Америке стоит от $5 за галлон (в переводе на понятные цифры — от 80 рублей за литр и выше, в зависимости от сорта топлива).

При этом, совершив стратегическую ошибку с поспешным отказом от поставок российского сырья (в декабре 2021 года РФ продала за рубеж 8 млн баррелей нефтепродуктов), западные страны попали в ловушку собственного эгоизма. Как считает Малпасс, в мире за пределами России более чем достаточно запасов газа и нефти, но «сидящие на них» страны (США, Мексика, ОПЕК) не торопятся их раскупоривать, как раз для того, чтобы не вызвать снижения цен на свой монопольный товар.

Причем для моментального снижения цен достаточно будет самого факта объявления о готовности выбросить на рынок больше топлива, поскольку рынки отыгрывают такие новости с опережением на несколько месяцев. Но страны-экспортеры словно набрали в рот... если не воды, то нефти.

Восстановить нарушенный энергобаланс является в высшей степени сложной задачей, которую к тому же невозможно решить быстро, объяснил NEWS.ru экономист Олег Анашкин.

Заменить такие объемы нефти, которые выпали в результате отказа от российского экспорта, сегодня просто нечем, поэтому страны Запада входят в новую реальность, которую им следует принять как должное. Возобновляемые источники энергии проблему не решат. Во-первых, они занимают мизерную долю энергоснабжения, а во-вторых, их невозможно экспортировать. Более реалистичным выходом было бы открытие Ирана и Венесуэлы, такие попытки уже предпринимаются, но в любом случае это процесс длительный, а кушать американцам и европейцам надо прямо сейчас. Олег Анашкин доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Меньше потребляйте

Ранее на этой неделе председатель Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн также спрогнозировал «очень-очень высокую» вероятность рецессии в ближайшие месяцы. Он обосновал свой прогноз тем, что Федеральный резерв переусердствовал с раздачей «вертолетных денег» в период пандемии коронавируса (в общей сложности было «разбросано» $1,9 трлн).

Фото: shutterstock

Но, в отличие от Давида Малпасса, Бланкфейн видит выход из кризиса в снижении потребительского спроса, что может быть достигнуто только ростом цен на товары и услуги.

По расчетам GS, чтобы привести к балансу предложение и спрос на топливо, цена барреля нефти должна составлять около $160 (то есть даже прогнозируемого банком на июль — сентябрь уровня в $140 недостаточно, чтобы охладить спрос на автозаправках).

Готов ли он лично показать пример и сократить потребление, банкир не сказал. Но известно, что даже если все рядовые американцы дружно пересядут с автомобилей на общественный транспорт (которого во многих городах США не существует как явления), их самопожертвование не перевесит спрос на горючее в Китае, где после снятия коронавирусных ограничений экономика требует всё больше топлива.

Аналитики надеются, что добела раскаленные ценники на автозаправках все-таки вынудят администрацию Байдена сместить приоритеты (хотя бы временно) от «зеленой» повестки к более сиюминутным потребностям и отменить запрет на разработку новых месторождений углеводородов.

Однако расчет на собственные силы тоже может оказаться неверным, предупреждает эксперт NEWS.ru.

Снять запрет на добычу нефти Белый дом может. Вопрос в том, что в США не так много месторождений, которые можно было бы добавить к уже существующим сланцевым разработкам. Учтите, что США сегодня являются нетто-импортером нефти в объеме 123 млн тонн; они продолжали закупать российскую нефть даже после начала спецоперации. Поэтому ждать, что американцы возьмутся насыщать мировой рынок, нереально. Олег Анашкин доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Тем временем Белый дом уже явочным порядком вводит послабления. В частности, в мае владельцам АЗС было разрешено продавать бензин, разбавленный на одну шестую объема этанолом (хорошо хоть, не ослиной мочой). Также власти разрешили продавать на бирже 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических запасов до конца текущего года. Наконец, в конгрессе рассматривается закон, который обяжет нефтяные компании платить налог на неиспользуемые нефтевышки — это вынудит нефтяников запустить добычу на них.