«Ткнуть в глаз»: решение Путина вызвало переполох в США Экс-советник Пентагона: Путин соглашениями в Азии может «ткнуть в глаз» США

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам

Президент России Владимир Путин доказал, что может создать США проблемы везде, где захочет, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его мнению, соглашениями в Азии российский лидер получил возможность «ткнуть в глаз» Вашингтон.

Для россиян быть во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Северной Корее — это большой плюс, это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы где захочет, — считает Макгрегор.

Бывший советник добавил, что Путин фактически бросил вызов Белому дому. На это ведущий шоу Эндрю Наполитано сказал, что Москва решениями в Азии противодействует антироссийской политике Соединенных Штатов на Украине и в Европе.

До этого Макгрегор обратил внимание, что Россия и КНДР заключили стратегическое соглашение, проигнорировав санкции и запреты США. По его мнению, это говорит об утрате Вашингтоном статуса супердержавы и теперь остальной мир «смеется».

Экс-советник Пентагона также обращал внимание на слова Владимира Путина о том, что Европа должна дружить с Россией ради сохранения себя в качестве одного из центров развития. По мнению Макгрегора, эта позиция показывает, что президент России мыслит как современный политик, чего нельзя сказать о западных лидерах.