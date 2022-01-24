Тимошенко предложила вариант преодоления экономического кризиса на Украине

Глава украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила создать в стране правительство национального единства для преодоления экономического кризиса, сообщает РИА Новости. Парламент Украины ранее принял госбюджет на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП и инфляцией на уровне в 6,2%

Наша команда настаивает на том, чтобы сейчас создать правительство национального единства, специальную программу выхода из кризиса и начать с президентом системные консультации парламента и президента, — сказала политик во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

В свою очередь Национальный банк Украины на минувшей неделе ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 году до 3,4% с 3,8%, инфляции — до 7,7% с 5%.

Кроме того, Тимошенко заявила, что энергетический кризис в стране приведёт к её «экономическому уничтожению». Она также выступила с требованием «поимённо установить» тех лиц, кто ответственен за то, что «энергетически самодостаточная» страна оказалась в такой непростой ситуации. Как пояснила бывший премьер-министр, в результате огромные убытки несёт украинский бизнес, в особенности малый.