Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По её словам, страна уже давно попала под внешнее «кураторство» из-за чего её «все используют, как хотят».
Сегодня мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив всё это советами извне, — сказала политик в эфире телеканала ZIK.
Тимошенко считает, что от властей зависит, изменится ли ситуация или Украина лишится ресурсов и собственности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Юлия Тимошенко заявила: украинский лидер Владимир Зеленский вынуждает страну жить «в режиме студии „Квартал 95“». По её словам, Зеленский и его сподвижники потеряли связь с реальностью. Она считает, что президент несерьёзно относится к своей работе.