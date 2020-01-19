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Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейском вопросам Эндрю Пик оказался не у дел. Он временно отстранён от работы из-за расследования.

Об этом рассказывает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что Пик отправлен в «административный отпуск», а расследование ведётся по вопросам безопасности. Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмен Лев Парнас, по...