Тимошенко объяснила эскалацию у границ Украины

Эскалация у границ Украины связана с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений, заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко. Полномасштабная война маловероятна, отметила она в эфире телеканала «Украина».

Бывший премьер рассказала , что в последнее время часто общается с военными экспертами. Их мнение она считает адекватным.

Их общее мнение, что маловероятна полномасштабная война против Украины сегодня... Это говорит о том, что есть другая цель этой эскалации, напряжения, которое сегодня происходит возле наших границ. Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это, что главной целью является принудить Украину немедленно выполнять Минские соглашения, которые являются для Украины недопустимыми, — подчеркнула Тимошенко.

Она также указала на недостаточное для «вторжения» количество военных и техники РФ возле границ Украины.

Тимошенко привела и другие аргументы невозможности войны. По её мнению, это боеспособность армии Украины и мобилизация международного сообщества. Политик также напомнила, что в истории нет случаев, когда перед наступлением несколько месяцев об этом говорят.

Ранее стало известно, что Белый дом располагает информацией о готовности России начать вторжение на Украину, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине. При этом в Вашингтоне нет уверенности в том, что «Путин принял решение» о начале агрессии, добавил советник.