Тимошенко: Европа дала Зеленскому сигнал о невозможности роспуска КС

https://static.news.ru/photo/204cb186-1c25-11eb-ace6-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) и Венецианская комиссия предупредили президента Украины Владимира Зеленского о «неблагоприятных, глубоких и долгосрочных последствиях» в случае роспуска им Конституционного суда (КС). Соответствующее письмо было направлено на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сообщает депутат Юлия Тимошенко.

Мы дожили до того, что законопроект Зеленского об уничтожении КС оказался настолько шоковым, что на него в срочном порядке отреагировали два главных института Совета Европы. В совместном заявлении они назвали [его] «вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа верховенства права», и призвали Раду не поддерживать его, — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

По мнению Тимошенко, такая оперативная реакция европейских правовых институтов на конституционный кризис на Украине является чётким сигналом для президента Зеленского о невозможности роспуска КС.

Президента Украины призывают прийти и найти альтернативный способ решения коллизии, возникшей после юридически вполне обоснованного решения КСУ. Альтернативный способ, не уничтожает основы украинской государственности и не нарушает демократических ценностей цивилизованного мира, — подчеркнула лидер партии «Батькивщина».

Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

При этом НАПК в настоящее время расследует дела о неточностях в декларациях против, как минимум, трёх судей КС .

Нововведения в декларировании появились во времена президентства Петра Порошенко. Тот объявил переход на тотальное е-декларирование назревшим запросом украинского общества. При этом Международный валютный фонд тогда назвал введение е-декларирования ключевым условием для предоставления Украине необходимого ей транша, а Евросоюз внёс систему деклараций в список требований для предоставления Киеву безвизового режима.

Ранее представитель президента в КС Фёдор Вениславский заявил, что роспуск действующего состава Конституционного суда поможет разрешить кризис, связанный с исполнением антикоррупционной реформы. По его словам, инициатива Владимира Зеленского не противоречит ценностям, заложенным конституцией.

При этом ни в полномочия президента, ни в полномочия парламента этот вопрос не входит по конституции страны. Основной закон Украины исчерпывающе перечисляет основания и способ лишения должности судьи КС. За увольнение каждого судьи должны проголосовать две трети его коллег, писал NEWS.ru.