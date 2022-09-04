The Times: в Британии полиция готовится к росту преступности из-за кризиса

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании этой зимой полицейские готовятся к росту преступности, нарушению общественного порядка и коррупции в своих рядах из-за экономического кризиса, с которым столкнулась страна, сообщает The Times. Полиция разрабатывает экстренные предложения по преодолению кризиса.

В настоящее время начальники полиции занимаются планированием на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с последствиями, которые могут возникнуть в результате финансовых затруднений миллионов домохозяйств, — говорится в сообщении.

По данным издания, полиция обеспокоена тем, что экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступлений. К ним отнесли кражи в магазинах, кражи со взломом и угон автомобилей, онлайн-мошенничество и шантаж, а также преступления, которые «основаны на использовании финансовой уязвимости».

Один из членов парламента в интервью газете рассказал еще об одном опасении. Он отмечает, что без вмешательства властей страна может вернуться к «лихорадочным условиям», которые привели к лондонским беспорядкам в 2011 году.

Если поддержка не оправдает ожиданий, они будут ожидать сцен, подобных 2011 году, — подчеркнул собеседник.

Ранее правительственный департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании заявил, что страна приготовилась к массовым отключениям электричества в промышленности и домохозяйствах зимой. Власти допускают, что в условиях холодной зимы и сокращения импорта электроэнергии из Норвегии и Франции стране придется принять экстренные меры для экономии газа, оставив без света ряд промышленных и жилых объектов.