НАТО опасается российских мин в Северном море Times: НАТО опасается, что Россия заминировала инфраструктуру в Северном море

Фото: Павел Львов/РИА Новости

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Руководство НАТО имеет «серьезные подозрения», что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, сообщает газета The Sunday Times. Опасения Альянса основаны на разведывательных данных компаний, работающих на ключевых нефтяных и газовых буровых установках, а также использующих трубопроводы и телекоммуникационные кабели.

Согласно публикации, с января по май 2024 года минимум пять российских траулеров начали вести себя «необычно». Так, они стали замедлять ход, проходя над ключевыми кабелями на дне Северного моря, а также над нефте- и газопроводами в водах Британии, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Норвегии. По мнению журналистов, это может быть признаком «разведывательных и диверсионных операций» Москвы.

Бельгийские спецслужбы утверждают, что никаких свидетельств минирования кабелей в водах Бельгии или Нидерландов нет. Несмотря на это, газета говорит о найденных доказательствах диверсий против Великобритании.

Ранее глава Социал-демократической партии Германии в парламенте земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер обвинил американские спецслужбы в попытке помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Он уверен, что для саботажа США заключали сделки с экоактивистами и предлагали им поддержку.