Times: Украина договаривается с Британией о поставках ракет

Великобритания ведёт переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружений, в частности, ракет. В Киев из Лондона могут отправить авиационные ракеты и ракеты класса «земля — земля», сообщает Times со ссылкой на источник.

Издание отмечает , что в Министерстве обороны Великобритании также обсуждается продажа Украине ракет Brimstone. Они разрабатываются консорциумом MDBA и могут быть установлены на кораблях украинских ВМС. Не исключается и продажа этих же ракет воздушного базирования стоимостью около $138 тысяч.

Также Times уточняет, что переговоры о поставке вооружений увязываются со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Сама возможность подобных переговоров объясняется укреплением отношений между Киевом и Лондоном после выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в августе Киев был расстроен отказом немецких партий, входящих в правящую коалицию ФРГ, поставлять оборонительное оружие Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что в Киеве ожидают помощи от Берлина по оснащению морского флота страны, а также хотят, чтобы Германия была партнёром Украины в «техническом смысле».