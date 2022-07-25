Times: СМИ на Западе скрывают правду о спецоперации России на Украине

Фото: nakipelotv/twitter.com/Global Look Press

Британский журналист Род Лиддл в статье для The Times заявил, что западные СМИ специально скрывают правду о спецоперации на Украине, никак не освещая крупные успехи России в происходящем конфликте. Он отметил, что иностранные журналисты пишут про воображаемые «зверства» российской армии с каждым её новым успехом. Он также признал, что СМИ принимают заявления украинских политиков за чистую монету.

Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее. Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету, — поделился Лиддл.

Западных журналистов неоднократно критиковали за нежелание проводить редакционную проверку публикуемой информации.

Бывший министр энергетики Греции и бывший лидер левой греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис ранее опубликовал предвыборный плакат, на который была нанесена фраза «Россия права», а также символ Z. Политик таким образом продвигает свою новую партию. На плакате также отмечается, что настоящими виновниками кризиса на Украине являются США и НАТО. Нынешнее руководство страны выступает за предоставление оружия Украине, а также за введение антироссийских санкций.