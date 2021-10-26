Times: Джонсон намекнул на «оттепель» в отношениях с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намекнул на оттепель в отношениях с Россией после первого за полтора года телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным, сообщает The Times. Как сообщалось ранее, в ходе состоявшейся в преддверии 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата беседы стороны уделили внимание общим приоритетам, в том числе вопросу борьбы с изменением климата.

Российский лидер не будет присутствовать на конференции из-за введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Однако, по мнению издания, отказ президента прозвучал на фоне «напряжённых отношений между Великобританией и Россией».

Как отмечает издание, несмотря на имеющиеся проблемы между странами, Путин и Джонсон согласились с тем, что их необходимо устранять. К тому же, пресс-служба Джонсона отметила, что нынешние отношения «не те, что им нужны». Была подчёркнута необходимость совместной работы для достижения прогресса в ряде областей.

Такого мнения и придерживается источник The Times в британском правительстве. По его мнению, Джонсон хочет «наладить регулярные контакты» с российской стороной.

Речь идёт о прагматичной, разумной дипломатии по вопросам, в которых у нас есть взаимный интерес, таким как изменение климата и иранская ядерная сделка, — добавил источник.



Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора Путин и Джонсон обсудили обстановку в Афганистане. Российский лидер информировал Джонсона об итогах состоявшихся на прошлой неделе в Москве консультаций «расширeнной тройки» и встречи в рамках московского форматa. Кроме того, было вырaжено обоюдное мнение, что несмотря на наличие проблем, следовало бы налaдить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений.