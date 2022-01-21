TikTok анонсировал возможность введения платных подписок

Социальная сеть TikTok рассматривает возможность введения платной подписки за разного рода контент на платформе, рассказал The Information представитель компании. Более детальной информации о том, как будет выглядеть подписка, в TikTok пока не раскрывают.

TikTok обдумывает идею предоставить авторам возможность взимать плату за подписку на свой контент, — сказал представитель соцсети.

Ранее глава Instagram Адам Моссери сообщил, что соцсеть вводит функцию платной подписки. Новое дополнение позволит авторам монетизировать свой контент.

Участники платной подписки смогут получить доступ к эксклюзивным эфирам и сторис, отмеченным специальным значком. Автор также будет видеть значок платной подписки рядом с профилем подписчиков сети. В настоящее время функцию тестируют в США, в ближайшие месяцы тест-группа будет расширена.

В 2022 году аналогичную функцию запустил Twitter, а в 2020-м — Facebook. В ноябре прошлого года мессенджер Telegram объявил о введении платных подписок, благодаря которым можно будет отключить рекламные объявления.