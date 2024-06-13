«Тихий бойкот»: в США забили тревогу из-за нового игрока в вопросах Украины Reuters: Китай продвигает свой план урегулирования конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Пока некоторые западные правительства делают ставку на швейцарский саммит по Украине, Китай не только саботирует мероприятие, но и продвигает собственную концепцию урегулирования конфликта, пишет Reuters. Такой подход Пекина опрошенные журналистами дипломаты назвали «тихим бойкотом».

В беседах с развивающимися странами Китай открыто не критиковал швейцарский саммит и напрямую не просил страны воздержаться, сообщили Reuters дипломаты из Пекина. Но один из тех, кто был проинформирован об этой встрече, сказал, что Пекин сказал развивающимся странам, что встреча затянет конфликт, — сказано в публикации.

Авторы статьи отметили, что участие Китая было важно для Украины и США, которые рассчитывали придать саммиту больше легитимности. Власти КНР решили идти своим путем. Как пишет Reuters, китайские дипломаты провели целый ряд встреч и консультаций с коллегами из других стран. Они посещали Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В рамках этой кампании Китай предлагает свое видение конференции, которую признает не только Киев, но и Москва.

Ранее МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, в нем говорится в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, необходимости снижения рисков ядерного конфликта.