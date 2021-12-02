Тихановскую вновь назвали одной из влиятельнейших женщин мира

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская вновь оказалась в списке самых влиятельных женщин мира по версии журнала Financial Times. Авторы рейтинга отметили, что она стала символом надежды и свободы для граждан Белоруссии после победы действующего лидера государства Александра Лукашенко на последних выборах президента страны.

Тихановскую назвали ярой защитницей демократии и настоящим лидером. По мнению представителей издания, она показала себя как настоящий политик в борьбе с «авторитарным правителем». Таким образом, оппозиционер стала одной из 25 самых влиятельных женщин 2021 года, вошедших в список.

Так, помимо неё, в рейтинг вошли актриса Скарлетт Йохансон, генеральный директор General Motors Мэри Барра, главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Стоит заметить, что в прошлом году Тихановская также попала в список, заняв в нём четвёртое место.

12 октября новое уголовное дело было возбуждено против лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко, уехавших за пределы Белоруссии. Их обвиняют в создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен вести диалог с лидерами оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской, поскольку они предатели.