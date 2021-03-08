Тихановская заявила о намерении встретиться с Байденом

https://static.news.ru/photo/8e813886-800a-11eb-8aa5-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается посетить Соединённые Штаты и встретиться с президентом Джо Байденом. Об этом она заявила на пресс-конференции в Женеве.

Мы находимся в контакте с Вашингтоном. Мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания. Соединённые Штаты в настоящий момент уже уделяют внимание Белоруссии, — цитирует ТАСС Тихановскую.

По её словам, США поддерживают движение Белоруссии к демократии и уже участвуют в «урегулировании кризиса в некоторой степени». Она сообщила о состоявшейся у неё беседе с американским послом в Белоруссии, который пообещал организовать визит в Вашингтон. Из-за пандемии коронавируса пока сложно говорить о конкретных датах.

Отвечая на вопрос о политике России в отношении Белоруссии, экс-кандидат в президенты выразила разочарование тем, что Москва оказывает поддержку белорусскому руководству.

Мы хотим оставаться независимой страной, хотим развивать нашу Беларусь. Мы находимся в союзе с Россией, и это не изменится. У нас большие торговые отношения с РФ. Мы хотим, чтобы это оставалось на том же уровне — возможно, более транспарентно и более открыто, — добавила Тихановская.

Она отметила, что хочет вернуться в Белоруссию как можно быстрее.

Наша цель состоит в проведении новых выборов в сентябре или октябре, — добавила политик.

Тихановская, находящаяся сейчас в Швейцарии, сообщила, что собирается встретиться с представителями ООН, ЕС и организаций, занимающихся правами человека.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти готовы к обострению ситуации в республике. По его словам, 2021-й станет сложным годом. Политик добавил, что в Минске должны изучить все возможные варианты развития событий «до мелочей», учитывая опыт Белоруссии, а также РФ, Армении, Киргизии и Украины.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.