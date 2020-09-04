Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не закончатся

https://static.news.ru/photo/e34e9c30-ee49-11ea-a780-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: strana888/vk.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протестные акции в республике оказывают достаточное давление на власть и не закончатся в ближайшее время.

Наша сила в людях. Демонстрации, которые мы проводим каждый день, оказывают достаточное давление. Наш протест никогда не закончится, — цитирует Тихановскую ТАСС со ссылкой на японский канал NHK.

Кроме того, экс-кандидат заявила, что готова вернуться в Белоруссию «первым же поездом», если сможет чувствовать себя там в безопасности, и заверила, что её «сердце с народом». Тихановская высказала озабоченность возможным вмешательством Москвы в разворачивающуюся в Белоруссии ситуацию. Она утверждает, что между властями РФ и президентом республики Александром Лукашенко существуют «тесные связи» и это «не очень хороший знак».

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,1% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция не признала результаты выборов.

Как писал NEWS.ru ранее, любые соглашения действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с другими государствами не могут быть признаны, поскольку народ отказал политику в доверии. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.