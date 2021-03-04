Тихановская заявила, что Кремль не идёт на контакт с белорусской оппозицией

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о неудаче в попытках установить контакт с властями России.

Мы долгие недели пытались установить контакт с Кремлём. Нам никто не ответил, — сказала Тихановская в интервью швейцарскому изданию Tagesаnzeiger.

Она не раз говорила о том, что белорусская оппозиция готова обсудить возможность сотрудничества с Москвой. Однако поддержку Кремля сейчас получает только президент Белоруссии.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее, как писал NEWS.ru, Светлана Тихановская высказала мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко весной покинет пост главы государства.