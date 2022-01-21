Тихановская призвала Лукашенко дистанцироваться от конфликта РФ и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приглашает в страну российские войска во время политического обострения, что разрушает мирный образ республики, заявила изданию Sobesednik.ru лидер оппозиции Светлана Тихановская. Экс-кандидат в президенты Белоруссии призвала перестать угрожать войной и демонстрировать военную мощь.

Регулярное появление на территории Беларуси иностранных войск несёт угрозу независимости страны и повышает напряжённость в регионе. Это не соответствует национальным интересам Беларуси. Границы и территориальная целостность государств должны быть неприкосновенны. Мы осуждаем любые попытки посягательств на чужую территорию. Призываю разрешать все конфликты путём диалога без угроз применения силы или демонстрации военных приготовлений, — сказала Тихановская.

Она добавила, комментируя напряжённость между Россией и Украиной, что демократические силы Белоруссии категорически против участия страны в военном конфликте. По словам политика, это противоречит конституции.

Лукашенко не способен решать экономические проблемы, потому ищет врагов и откладывает реформы. Это ухудшает и без того непростое положение граждан Беларуси. Мы категорически против вовлечения Беларуси в гибридный конфликт, развязываемый сейчас против Украины, — заявила Тихановская.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал совместные военные учения с Россией в феврале. Он уточнил, что их целью должна стать отработка возможного противостояния со стороны Прибалтики, Польши и Украины.