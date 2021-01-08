https://static.news.ru/photo/5a1bac6c-51b5-11eb-8da9-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская призвала Литву упростить миграционные правила для белорусов. Об этом сообщила её пресс-служба.

По словам экс-кандидата на пост президента, сотни белорусов вынуждены временно проживать в Литве и других соседних странах. Они нуждаются в медицинской страховке, временном виде на жительство и разрешении на работу, возможности легально пребывать в этих странах.

Об этом она заявила на встрече с новым главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром иностранных дел Мантасом Адоменасом.

Для нас важно, чтобы Литва упростила миграционные правила для белорусов хотя бы в 2021 году, — цитирует Тихановскую РИА Новости.

В свою очередь Ландсбергис заверил, что данные вопросы решаются и находятся во внимании премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. Он также подтвердил намерение Литвы активно продвигать санкции против действующих белорусских властей на национальном и международном уровне.

Кроме того, в Литве в рамках универсальной уголовной юрисдикции будут возбуждаться уголовные дела по фактам «преступлений режима» в Белоруссии.

В Белоруссии проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

Акции протеста проходили в Белоруссии даже в канун Нового года. Как писал NEWS.ru, более 100 человек были вынуждены встречать 2021 год, находясь под арестом. В общей сложности «на сутках» оставалось 112 человек. Из них 18 женщин и 94 мужчины. Самому молодому из арестованных 19 лет, самому пожилому — 62 года.