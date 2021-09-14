Тихановская посетит Францию по приглашению главы МИД

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приедет во Францию 15 сентября по приглашению главы МИД страны Жан-Ива Ле Дриана. Она намерена обсудить с французскими политиками организацию конференции высокого уровня по решению кризиса в Белоруссии, участие белорусских демократических сил в саммите «Восточное партнёрство», а также международное расследование против режима Александра Лукашенко за преступления против человечности, сообщается в Telegram-канале оппозиционерки.

В рамках своего визита она встретится с мэром Парижа и кандидатом в президенты Франции Анн Идальго, председателем сената Жераром Ларше и главой комитета по иностранным делам Национального собрания Франсуа Байру.

Тихановская также проведёт встречу с представителями белорусской диаспоры и выступит перед студентами Института политических исследований.

Ранее Лукашенко заявил, что на оппозиционных порталах и в «сопливых» Telegram-каналах публикуются провокационные сообщения. Он подчеркнул, что для сохранения народного единства необходимо оказывать сопротивление всем несогласным и не вестись на их призывы осуществить в стране госпереворот.