https://static.news.ru/photo/a53ddd76-ef51-11ea-a49e-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Darius Mataitis/www.imago-images.de/Global Look Press

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская планирует посетить с визитом Польшу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

Я знаю, что такие планы есть. Думаю, о деталях будет сообщено, — сказал он в эфире радиостанции «Зет».

В пятницу организация «Белорусский дом в Варшаве» сообщила о проведении в польской столице встречи с Тихановской, которая организуется при участии канцелярии премьер- министра Польши. Согласно информации, размещенной на странице «Белорусского дома» в Facebook, встреча запланирована на 9 сентября.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. МИД Литвы не скрывает, что оказывает помощь Тихановской в установлении контактов с европейскими властями. С ней, например, связывались власти Германии. 24 августа состоялась её встреча с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Накануне Тихановская выступала в Совбезе ООН, писал NEWS.ru.