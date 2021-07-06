Тихановская назвала безумием приговор Бабарико

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала безумным тюремный срок бывшему главе ОАО «Белгазпромбанк» и экс-кандидату в президенты республики Виктору Бабарико. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Безумный срок человеку, который решил пойти в политику и стал одним из лидеров, которые разбудили страну от долгого сна. 14 лет – за веру в идею: однажды нам будет сложно объяснить своим внукам, что это действительно происходило, — утверждает Тихановская.

Она считает, что все заключённые по политическим мотивам должны выйти на свободу.

Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего главу ОАО «Белгазпромбанк» и экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере пять тысяч базовых величин ($57 тыс. по текущему курсу белорусского рубля). Кроме того, Бабарико запрещено занимать должности, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей. Приговор Верховного суда Белоруссии обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Судебное разбирательство было открытым.

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Суздальцев в разговоре с NEWS.ru отметил, что приговор Виктору Бабарико не повлияет на отношения России и Белоруссии.